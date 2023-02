2 ministres refusent de siéger à la 9è législature

Deux ministres du gouvernement du président Patrice Talon qui ont été élus députés lors des élections législatives du 8 janvier 2023 ne seront parmi les 109 parlementaires dont l’installation est prévue le dimanche 12 février 2023.

A moins de 48 heures de la cérémonie d’installation des députés de la 9è législature prévue pour le dimanche 12 janvier 2023, deux ministres élus députés ont déposé leur démission à l’Assemblée nationale ce vendredi 10 février 2023.

Il s’agit de Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’Etat en charge de la coordination de l’action gouvernementale et Samou Seidou Adambi, ministre de l’Eau et des mines.

Les deux ministres ont tous été élus sur la liste du Bloc Républicain (BR), un parti de la mouvance présidentielle.

Les démissionnaires seront remplacés à l’Assemblée nationale, 9è législature par leurs suppléants dont le maire honoraire de Parakou et actuel premier adjoint au maire Charles Toko (suppléant du ministre Samou Seidou Adambi) et Assan Seibou.

M. M.

10 février 2023 par ,