2 individus tentent d’étrangler un homme à Ikpinlè

Deux individus ont été arrêtés, vendredi 15 octobre 2021, au village Soyana dans l’arrondissement de Itadjèbou, commune de Sakété pour des faits qui remontent au 13 octobre 2021.

Un conducteur de taxi-moto a été attaqué dans la nuit du mercredi 13 octobre 2021 sur le tronçon Pobè-Ikpinlè. Deux individus ont serré le cou du conducteur à l’aide d’une corde en vue de le déposséder de sa moto.

Le conducteur a eu la vie sauve et les malfrats n’ont pu emporté la motocyclette.

La victime a déposé une plainte au commissariat de l’arrondissement d’Ikpinlè.

Une enquête a été ouverte.

Les deux individus ont été repérés au village Soyana dans l’arrondissement de Itadjèbou, commune de Sakété. Le conducteur de taxi reconnaît et identifie les deux individus comme étant ses agresseurs de la nuit du mercredi 13 octobre 2021.

Les policiers effectuent alors une perquisition au domicile des deux individus le vendredi 15 octobre 2021.

La police saisit cinq (05) téléphones portables contenant des cartes SIM étrangères, une machette et des amulettes.

Les deux individus ont été interpellés pour « tentative de meurtre et de vol de moto ».

