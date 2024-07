2 individus interpellés à Tori Bossito

Les éléments de la police républicaine ont procédé, lundi 8 juillet 2024, à l’interpellation de deux individus interpellés pour trafic de produits psychotropes au village Doyinonko, arrondissement Bossito.

Une opération menée par la police républicaine après renseignement a conduit à l’arrestation de deux individus pour détention, trafic, usage de chanvre indien, commercialisation de produits psychotropes et complicité. Ils ont été arrêtés dans le au village Doyinonko, arrondissement Bossito. Sur les lieux, les agents de la police ont retrouvé 10 emballages de chanvre Indien ainsi que des emballages de produits psychotropes (Tombo, Royal, Capitain black tobacco, We top, Rise). 3 téléphones portables et 3 motocyclettes d’origine douteuse ont également été saisis sur les lieux. Les individus interpellés répondront de leurs actes devant la justice.

A.A.A

10 juillet 2024 par ,