2 individus dont un ex agent de la SBEE arrêtés

La police républicaine a arrêté, mardi 29 novembre 2022, deux (02) personnes dont un ancien employé de la Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) pour vol de câbles électriques à Agla, un quartier de Cotonou.

Deux (02) faux agents de la Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) dont un ancien agent de la SBEE ont été interpellés, mardi 29 novembre 2022 à Agla Finanfa, un quartier de Cotonou.

Sous prétexte de détecter une panne sur le réseau électrique, les deux faux agents ont sectionné des câbles. Non convaincu de la qualité des deux agents, un habitant du quartier a alerté la Direction de la SBEE et le Commissariat d’Agla. C’est ainsi que les deux faux agents ont été arrêtés.

Les deux faux agents avaient en leur possession des sacs remplis de câbles électriques.

L’un des agents avait été licencié de la SBEE et arrêté pour faute grave. Le second est un conducteur de taxi-moto.

M. M.

3 décembre 2022 par ,