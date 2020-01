19 personnes condamnées pour escroquerie, blanchiment de capitaux

19 mis en cause ont été condamnés lundi 20 janvier 2020 au terme de l’audience correctionnelle de la première chambre de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET). Ils sont accusés des faits d’escroquerie et de blanchissements de capitaux et leurs peines varient de 05 à 10 ans de prison.

La Cour a examiné 12 dossiers portant sur des faits d’escroquerie par usage de la communication électronique, de blanchiment de capitaux, d’escroquerie, de détention, de consommation et de cession de substances psychotropes.

17 personnes ont été condamnées à des peines d’emprisonnement ferme allant de 05 à 10 ans.

02 personnes ont été condamnées à 05 de prison ferme dont deux 02 ans assortis de sursis. La Cour a également acquitté 03 personnes.

Le total des amendes au profit du Trésor public est de 25 200 000 FCFA.

Akpédjé AYOSSO

