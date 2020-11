18 militaires et policiers enfermés à Missérété

Des têtes continuent de tomber suite à l’évasion de deux détenus de la prison civile de Missérété.

18 militaires et policiers ont été déférés à la prison civile de Missérété, mercredi 18 novembre 2020, aux environs d’une heure du matin, selon Le Potentiel. Les inculpés ont été mis sous mandat de dépôt dans le cadre de l’évasion de deux personnes de la prison de Missérété. Les mis en cause encourent une peine de prison allant de 6 mois à 3 ans. Ils risquent d’être condamnés aussi au paiement d’une amende de 50.000 FCFA à 1.000.000 FCFA, selon les articles 421 et 422 du code pénal.

L’ex-régisseur de la prison de Missérété, lieutenant de police Léandre Sèdaminou est poursuivi pour la même affaire. Il est en détention provisoire à la prison civile de Ouidah. Le régisseur de la prison de Porto-Novo l’a remplacé à la tête de la prison de Missérété ce mercredi 18 novembre 2020.

Le procès des personnes poursuivies dans cette affaire sera ouvert bientôt..

M. M.

19 novembre 2020 par