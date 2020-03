146 cas, 10 guéris, 07 décès et 01 archevêque testé positif

On en sait un peu sur les statistiques relatives à la pandémie de Coronavirus au Burkina Faso. Selon un bilan présenté par la Coordination nationale de la pandémie du Covid-19 à la date de ce jeudi 26 mars 2020, 146 personnes ont été déclarées porteuses de la maladie. Sur ce nombre, 10 sont guéries et 07 sont passées de vie à trépas.

Des sujets placés en quarantaine pour avoir eu de contacts avec les malades du Coronavirus ont été testés négatifs au terme des 14 jours de confinement.

Selon les chiffres présentés par la Coordination, il y a eu 32 nouveaux cas dont 31 à Ouaga et 01 à Dédougou.

Parmi ces nouveaux cas, figure l’Archevêque émérite de Koupela, Mgr Séraphin François Rouamba.

La Conférence épiscopale de Burkina-Niger à travers un communiqué en date de mercredi 25 mars 2020 a révélé la nouvelle. Selon les informations publiées par La Croix Africa, c’est le 19 mars que l’archevêque a commencé par sentir des malaises.

Admis d’urgence à la Clinique Notre Dame de la Paix de Ouagadougou pour des soins, il a été testé positif au Covid-19, et admis au centre universitaire de Tengandogo pour être pris en charge.

Dans sa politique de lutte contre le Covid-19, le gouvernement burkinabé a rendu opérationnel un second centre de prise en charge des patients de la pandémie du Coronavirus dans le pays.

F. A. A.

26 mars 2020 par