145 kg de cocaïne retrouvés dans un conteneur

Plus de précisions sur le dossier à l’origine de l’arrestation, le 25 juin 2021, de neuf (09) personnes dont le Pdg de Sonimex et du directeur de l’Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs (Ocertid).

L’affaire remonte à plusieurs semaines. Selon Frissons radio, 150 plaquettes de cocaïne pesant un peu plus de 145 kilogrammes ont été saisies dans un seul conteneur de sucre. Il y avait au total 200 conteneurs chargés de sucre. Les conteneurs venaient du Brésil avec un détour par l’Espagne. Sur intervention de la Brigade des stupéfiants et de l’unité mixte de contrôle, des conteneurs ont été bloqués et plusieurs personnes interpellées.

La police a saisi le passeport de l’importateur des conteneurs, un expatrié français qui les a revendus au PDG de Sonimex.

L’affaire a fait grand bruit suite à la restitution du passeport à l’importateur des conteneurs de sucre. La deuxième raison, c’est surtout parce qu’il y a eu main-levée sur les conteneurs bloqués par l’unité mixte et les conteneurs ont été sortis du port.

La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet) s’est saisie du dossier.

Neuf (09) personnes dont Séraphin Yéto le Pdg de Sonimex et le directeur de l’Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs (Ocertid) ont été présentés dans la soirée de vendredi 25 juin 2021 à la Criet. Il y a parmi ces personnes poursuivies pour « trafic de drogue », des agents d’une société de consignation et deux enleveurs.

Le commissaire Constant Badet, le patron de l’Ocertid n’a pas été auditionné, ni présenté au procureur spécial de la Criet. Il est mis aux arrêts de rigueur à la Brigade criminelle.

M. M.

28 juin 2021 par ,