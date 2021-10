140 millions F de prêts fantaisistes, deux responsables arrêtés

Un scandale financier portant sur 140 millions FCFA est mis à nu à la mutuelle de santé du Port autonome de Cotonou. Le secrétaire général du syndicat du port, Urbain Kanlinssou et Stéphane Gbèho, membre du comité de gestion et d’octroi de crédit de la mutuelle de santé ont été placés en garde-à-vue, le lundi 04 octobre 2021.

Un gap financier de 140 millions FCFA a été découvert lors de la passation de charge entre l’ancien et le nouveau président du comité de gestion de la mutuelle de santé du Port autonome de Cotonou.

Selon les informations rapportées par Le Potentiel, le président du comité de gestion de la mutuelle de santé et secrétaire général du syndicat du port, Urbain Kanlinssou, aurait reconnu qu’il y a eu le manque à gagner. Il a pris un engagement par acte acte notarié et aurait déjà remboursé 40 millions FCFA.

L’information est parvenue au Président du Conseil d’Administration du Port autonome de Cotonou.

Un audit a été diligenté à la mutuelle de santé et la Brigade Economique et Financière (BEF) est saisie du dossier.

Selon les premières constations, le président du comité de gestion de la mutuelle de santé Urbain Kanlinssou aurait fait des prêts cumulés d’environ 100 millions FCFA.

Stéphane Gbèho, membre du comité de gestion et d’octroi de crédit de la mutuelle aurait introduit des demandes de prêts au nom des agents du port autonome de Cotonou.

Au total, 140 millions FCFA de prêts fantaisistes ont été décaissés de la mutuelle de santé.

Des agents de banques où sont logés les fonds de la mutuelle de santé sont soupçonnés de complicité.

Les sieurs Urbain Kanlinssou et Stéphane Gbèho ont été interpellés et placés en garde-à-vue.

En cavale depuis l’éclatement de l’affaire, le Chef personnel et membre du comité de gestion et d’octroi de crédit de la mutuelle de santé, Richard Biaou, est activement recherché.

La mutuelle de santé collecte les cotisations des agents du port autonome de Cotonou selon leur grade et ancienneté. Des prêts sont accordés en retour après 3 ans de cotisation minimum aux agents qui en font la demande.

