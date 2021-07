14 membres installés pour le pilotage des obligations ODD

Un Comité de pilotage des Obligations ODD (Objectifs de Développement Durable) a été installé vendredi 23 juillet 2021 par le ministre d’Etat en charge de l’Economie et des finances Romuald Wadagni. C’est en présence du Ministre conseiller du Président de la République aux investissements Ahmed Aguemon et de plusieurs cadres de l’administration.

À la suite de l’émission de l’eurobond dédié à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD), le Bénin a mis en place un Comité de pilotage des Obligations ODD. Composé de 12 membres dont des responsables de structures publiques impliquées dans l’atteinte des ODD, le comité est organisé en quatre (04) sous-comités. Il s’agit du sous-comité Population (capital humain, agriculture, éducation, santé, démographie) ; du sous-comité Prospérité (différents secteurs économiques, artisanat, développement industriel, emploi) ; du sous-comité Planète (questions environnementales) et du sous-comité Partenariat.

Présidé par le ministre d’Etat en charge de l’Economie et des finances Romuald Wadagni, le comité est composé de quatorze (14) membres. Lors de l’installation du Comité de pilotage des Odd le vendredi 23 juillet 2021 à l’hôtel Novotel de Cotonou, le ministre d’Etat en charge de l’Economie et des finances a exhorté les membres à un fort engagement pour l’utilisation judicieuse du financement obtenu par le Bénin sur le marché international.

Le Comité de pilotage des Obligations ODD est chargé, entre autres, de la validation de la conformité de l’éligibilité des projets, des actifs et des dépenses retenus ; de l’évaluation et la sélection des dépenses éligibles ainsi que l’affectation des fonds associés (allocution analytique des fonds levés) durant toute la période de l’obligation ; de la production d’un rapport annuel d’allocation et d’impact des fonds alloués aux projets ODD par la République du Bénin ; de la supervision de toute révision du document-cadre d’émission ; de l’examen des rapports d’audit et la prise des mesures correctives.

Il faut préciser que le Bénin a émis le 15 juillet dernier, le premier SDG Bond de son histoire, une première en Afrique et rejoint ainsi les rares pays au monde ayant réussi cette opération. Le pays s’est engagé à produire régulièrement différents rapports pour rendre compte aux investisseurs, aussi bien de l’allocation des ressources que de leur impact sur les cibles prioritaires des ODD. A cet effet, le document cadre d’émission, qui a servi de base aux échanges avec les investisseurs, a prévu un cadre de gouvernance de la gestion de fonds et de la production de différents apports.

M. M.

27 juillet 2021 par