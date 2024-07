121 plaquettes de chanvre indien saisies à Diho

Une opération menée par les éléments de la police républicaine en poste à Sakin, une localité de la commune de Savè, dans le département des Collines, a permis d’intercepter 121 plaquettes de chanvre indien au poste de péage pesage de Diho. Le conducteur du véhicule transportant le produit prohibé est placé en garde à vue pour des besoins d’enquête.

La police déjoue une opération de transport de produits psychotropes. Ceci, grâce à des informations précises qui lui ont été fournies. Celles-ci ont permis d’interpeller le conducteur d’une voiture de marque Toyota Avensis, ce mercredi 24 juillet 2024, au poste de péage pesage de Diho, à Savè.

Soumis au contrôle de routine, la police découvre 121 plaquettes de chanvre indien à l’intérieur de deux sacs, supposés contenir des engrais. Interrogé, le conducteur du véhicule en provenance de Kétou, dans le département du Plateau pour la ville de Parakou au Nord-Est du Bénin, déclare ignorer le contenu des sacs qui lui ont été remis à Ayékoto. Mis en cause dans cette affaire de transport de chanvre indien, il a confié détenir des informations sur le propriétaire des sacs en cause.

En attendant son transfert à l’Office central de répression de trafic illicite des drogues et des précurseurs (OCERTID), il est placé en garde à vue pour des besoins d’enquête.

F. A. A.

25 juillet 2024 par ,