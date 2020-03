120 apprenants à recruter

Dans le cadre de la formation diplômante, le Centre de formation pour l’administration locale (CeFAL) organise un test pour le recrutement de 60 apprenants pour le cycle B et 60 apprenants pour le cycle C. D’après un communiqué du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Alassane Séïdou en date de ce mercredi 04 mars 2020, seuls les agents des mairies remplissant les conditions ci-après sont autorisés à déposer leurs candidatures :

être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme jugé équivalent pour le cycle B, ou du BEPC ou un diplôme jugé équivalent pour le cycle C ;

justifier d’une ancienneté de 05 ans au moins au sein de l’administration communale ;

Les dossiers de candidatures doivent être adressés au directeur du Centre de formation pour l’administration locale et contenir les pièces ci-après :

Une demande manuscrite précisant le cycle et la filière sollicités ;

Une copie légalisée du diplôme ou à défaut, une attestation de diplôme ;

Un acte d’engagement ou de nomination, ou le contrat de travail de l’agent au sein de la collectivité locale employeur ;

Un extrait d’acte de naissance ou jugement supplétif ;

Une autorisation de participation au test délivré par le maire de la commune ;

Un casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

Un certificat médical délivré par un médecin assermenté ;

Deux photos d’identité ;

Une quittance de 10.000 francs CFA représentant les droits d’inscription à retirer auprès de l’agent comptable du CEFAL.

La date limite de dépôt de candidatures est fixée au 31 mars 2020.

Les places disponibles pour ce recrutement se présentent comme suit : Administration générale et territoriale (15) ;

Finances et fiscalité locale (15) ;

Planification et gestion du développement local (15) ;

Gestion des services techniques et maîtrise d’ouvrages communale (15).

F. A. A.

4 mars 2020 par