12 nouveaux agrégés de médecine au Bénin

Le 20e Concours d’agrégation de Médecine humaine, Pharmacie, Odontostomatologie, Médecine vétérinaire et Productions animales s’est tenu du 02 au 11 novembre 2020 à Brazzaville (Congo). Selon les résultats publiés sur le site du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES), 12 médecins béninois ont été déclarés admis dans les options chirurgie et spécialités chirurgicales, et médicine et spécialités médicales.

Option : Chirurgie et spécialités chirurgicales

Spécialité : Gynécologie Obstétrique

Université de Parakou : Hounkponou N.F Maryline

Spécialité : Oto-Rhino-Laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Université d’Abomey-Calavi : Vodouhè Ulrich Bidossèssi

Option : Médecine et spécialités médicales

Spécialité : Endocrinologie, Métabolisme, Nutrition

Université d’Abomey-Calavi : Kérékou Annelie Célestine

Spécialité : Médecine interne

Université d’Abomey-Calavi : Agbodandé Kouessi Anthelme

Université d’Abomey-Calavi : Wanvoegbé Finangnon Armand

Université de Parakou : Dovonou Comlan Albert

Spécialité : Maladies infectieuses

Université de Parakou : Attinsounon Cossi Angelo

Spécialité : Pédiatrie, génétique médicale

Université d’Abomey-Calavi : Bagnan Léhila

Université de Parakou : Noudamadjo Alphonse

Spécialité : Médecine du travail

Université de Parakou : Gounongbé Ahoya Christophe Fabien

Spécialité : Santé Publique

Université d’Abomey-Calavi : Glèlè Ahanhanzo Sèjro S.N Yolaine

Université d’Abomey-Calavi : Azandjeme Colette Sylvie

12 novembre 2020 par