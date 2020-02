115 milliards mobilisés pour l’Hôpital de référence du Bénin

Abomey-Calavi abritera bientôt un établissement hospitalier de référence. Ce mercredi 05 février 2020, le ministre de l’économie et des finances Romuald Wadagni et les représentants de la banque Société Générale ont procédé à la signature de la convention de financement pour le projet de construction d’un Centre Hospitalier Universitaire à Abomey Calavi.

La cérémonie de signature a eu lieu au ministère de l’économie et des finances.

Le ministre Romuald Wadagni a bouclé un financement de 175 millions d’Euros soit environ 115 milliards de FCFA pour la construction d’un établissement hospitalier de référence à Abomey-Calvi.

Ce fonds bénéficie de la garantie partielle de la Banque Publique d’Investissement française (BPI France). Il est conclu à une maturité finale agrégée d’environ 11 ans et à un taux d’intérêt agrégé de moins de 4%.

Prévu au Programme d’Actions du gouvernement, cet hôpital moderne qui sera construit sur 15 hectares disposera de services cliniques et d’un plateau technique de haut niveau, dans plusieurs spécialités médicales et chirurgicales. Aussi, offrira-t-il les commodités pour les explorations diagnostiques, avec des unités de biologie et d’imagerie.

Le Conseil des ministres du mercredi 06 novembre 2019 a désigné le groupement d’entreprises représenté par Bouygues bâtiment international pour exécuter le marché de construction et d’équipement du centre hospitalier universitaire de référence d’Abomey-Calavi. Le délai de construction est fixé à 36 mois.

L’agence Michel Beauvais Associés a été retenue pour la maîtrise d’œuvre complète. Cette dernière a finalisé l’analyse du programme technique détaillé et l’élaboration de l’esquisse.

L’étude d’impact environnemental et social est déjà achevée et validée. Un accord entre les parties prenantes au projet est également réalisé pour qu’il soit exécuté tel que voulu par l’Etat.

Akpédjé AYOSSO

6 février 2020 par