100 professeurs-assistants seront recrutés en 2020

Le déficit d’enseignants dans les universités pourrait être réglé en partie cette année. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans un entretien accordé à Educ Action, a annoncé le recrutement de 100 assistants pour le compte de l’année 2020.

Selon Eélonore Yayi Ladékan, les entités ont formulé des besoins, et c’est à partir de ces besoins que le gouvernement a extrait l’essentiel. D’où le recrutement annoncé de 100 assistants pour le compte de la nouvelle année.

Outre le recrutement d’assistants, Eléonore Yayi Ladékan a évoqué la question des infrastructures. C’ « est une question centrale, une question permanente », en raison du flux que les universités publiques brassent, a-t-elle indiqué.

Selon le ministre, le gouvernement ne restera pas les bras croisés pour regarder le flux monter. Raison pour laquelle la réforme sur l’Enseignement technique et professionnel au niveau supérieur a été initiée. « Il s’agit des Instituts Universitaires d’Enseignement Professionnel (IUEP) », a précisé le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Elle a ajouté que cela permettra au gouvernement de réduire les flux, et d’orienter en dehors de la formation générale. « C’est la mission des universités : faire en sorte que l’ignorance soit chassée loin de nous, de faire en sorte que l’ensemble des citoyens soit formé. C’est déjà une grande mission », a-t-elle précisé.

Pour Eléonore Yayi Ladékan, les formations données dans ces unités sont différentes de celles qui aboutissent à la création d’un emploi. D’où la vision du gouvernement à « pouvoir professionnaliser un certain nombre d’enseignants et d’enseignements dans des secteurs prioritaires qui seront accompagnés ».

F. A. A.

15 janvier 2020 par