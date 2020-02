100 agents à recruter au profit du MEF

100 fonctionnaires de l’Etat seront recrutés au profit du Ministère de l’Economie et des Finances. Selon un communiqué en date du mercredi 26 février 2020 signé par la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidjatou Mathys, ledit concours de recrutement sera organisé le samedi 25 avril 2020 dans six centres de compositions.

Les 100 fonctionnaires à recruter au profit du ministère de l’Economie et des Finances se présentent comme suit : 20 administrateurs des services financiers (Audit et Contrôle de gestion), 20 administrateurs des impôts, 02 administrateurs (Gestion de projets), 50 inspecteurs des impôts, 05 analystes-programmeurs et 03 techniciens supérieurs de la statistique.

Le dépôt des dossiers de candidature se fera dans les Directions Départementales du Travail et de la Fonction Publique du lundi 02 au vendredi 13 mars 2020.

Le concours se déroulera dans les six centres de compositions à savoir : Cotonou, Porto-Novo, Lokossa, Abomey, Parakou et Natitingou.

Pour les renseignements complémentaires, « les candidats sont invités à se rapprocher des services de la Direction du Recrutement des Agents de l’Etat (DRAE) au ministère du Travail et de la Fonction publique à Cotonou ou des Directions Départementales dudit ministère ».

Akpédjé AYOSSO

26 février 2020 par