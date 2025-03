1 mort, 4 blessés et des dégâts matériels à Kalalé

Un affrontement entre policiers et population a fait un mort et quatre blessés, à Bouca dans la commune de Kalalé, lundi 17 mars 2025.

Tension à Bouca après une opération policière. Selon les informations, c’est suite à l’interpellation manquée d’un acheteur de soja et de noix de cajou le dimanche 16 mars 2025. Dans la soirée du lundi 17 mars, les policiers se sont encore rendus sur les lieux. Ils ont décidé de défoncer les portes du magasin du commerçant afin de saisir la marchandise.

Face à cette situation, la population locale a vivement réagi, s’opposant à l’ouverture du magasin par la police. La tension est montée d’un cran, et un policier a ouvert le feu sur la foule. Le bilan fait état d’un mort et de quatre blessés. Les habitants en colère ont incendié 02 motos et 01 véhicule de la Police Républicaine.

A.A.A

18 mars 2025 par ,