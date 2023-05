1,5 milliards FCFA aux partis UP-R, FCBE, LD et BR

La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a procédé ce lundi 15 mai 2023 à la remise des chèques à quatre partis politiques au titre du financement public.

Un montant total de 1,5 milliards FCFA a été répartis aux partis Union Progressiste le Renouveau (UP-R) ; Bloc Républicain (BR) ; Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) et Les Démocrates (LD). C’est au titre du financement de l’Etat pour les deux premiers trimestres de l’année 2023.

L’UPR a reçu 706 879 921 FCFA ; le parti BR un chèque de 545 533 454 FCFA.

La FCBE et Les Démocrates ont reçu respectivement 129 421 488 FCFA et 118 165 137 FCFA.

En procédant à la remise des chèques, lundi 15 mai 2023, le président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), Sacca Lafia a fait savoir que le parti "Les

Démocrates (LD) a été pris en compte au titre du deuxième trimestre uniquement. Au premier trimestre de l’année 2023, Les Démocrates ne disposaient d’aucun élu local ni de député.

Il faut préciser qu’à l’issue des élections législatives du 8 janvier 2023, le parti d’opposition a obtenu 28 sièges de députés sur les 109 que compte l’Assemblée nationale.

