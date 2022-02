07 individus en prison pour enlèvement de mineure

07 individus dont une femme ont été présentés au procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Parakou. Poursuivis pour enlèvement d’une fillette de 04 ans, ils ont été tous placés sous mandat de dépôt.

Encore un cas d’enlèvement suivi de demande de rançon dans la ville de Parakou. Des sources policières renseignent que le commissariat du premier arrondissement de Parakou a été alerté dans la nuit du mercredi 09 février 2022 d’un cas d’enlèvement d’une fillette de 04 ans, avec une demande de rançon de 15 millions de francs CFA au quartier Titirou, dans le premier arrondissement. Le plaignant selon la police, a informé détenir un numéro laissé par les ravisseurs, et précise avoir déjà versé une somme de 02 millions de francs CFA. L’enquête aussitôt ouverte à permis d’arrêter les mis en cause le 11 février dernier, et de récupérer les 02 millions préalablement versés.

Présentés au procureur, ils ont été tous placés sous mandat de dépôt en attendant leur jugement.

F. A. A.

