05 rangers,1agent des forces armées tués et 10 blessés

Attaque des bandits armés dans le nord du Bénin. Une équipe de rangers a été prise en embuscade dans le parc national du W au Bénin, alors qu’elle effectuait une patrouille à la limite Nord du parc frontalière aux trois pays Bénin, Burkina Faso et Niger.

Un des véhicules du Parc W transportant (06) rangers est tombé sur une embuscade des terroristes le mardi 08 février 2022. Le bilan provisoire selon le communiqué de African Parks "fait état de six (06) morts dont cinq (05) parmi les rangers, et un (01) agent des Forces Armées béninoises ainsi que d’une dizaine (10) de blessés.

« Des renforts des Forces Armées Béninoises et des écogardes supplémentaires ont actuellement été déployés sur le terrain. Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec le Gouvernement du Bénin et toutes les autorités locales pour assurer la sécurité de notre personnel et des communautés locales", a écrit African Parks présentant au passage ses condoléances aux familles éplorées. A la suite de l’attaque, les responsables du parc animalier ont appelé les chefs d’unité à « redoubler de vigilance et à renforcer leurs dispositifs de sécurité autour des unités.

M. M.

It is with deep regret that we share that on February 8th a team of rangers was ambushed in W National Park, Benin. Initial reports tragically indicate several deaths & injuries. We are working closely with the Government to intensify safety in the region https://t.co/sR5LynsE33 pic.twitter.com/FYxwWTcWr1

