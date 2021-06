05 Béninois occupent les premières places

Cinq Béninois sur 10 participants ont été distingués lors du concours Africa Digital Forensics organisé par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.

Africa Digital Forensics Challenge 2021 a réuni 282 participants venus de 29 pays africains dont 24 Béninois. Ouvert à tous les professionnels africains de cyber sécurité, le challenge a eu lieu durant tout le mois mai 2021. L’objectif du challenge était de « lancer un défi aux experts techniques africains de criminalistique numérique pour leur permettre de se mesurer et de tester leurs connaissances ».

Sous la supervision des managers, les participants ont résolu durant quatre semaines les différentes épreuves portant sur le Disk Analysis, RAM, le networking et l’analyse Android.

Au terme du concours Charli Agossou, Junias Bonou, Bernardin Tonoudji, Ezéckiel Dadjo et Raymond Sodji, tous du bjCSIRT (l’équipe de réponse aux incidents de sécurité informatique) occupent les cinq premières places du challenge sur les dix participants distingués par l’organisation.

L’équipe béninoise avait remporté le premier prix du concours sur la cybersécurité lors du DEV Champions à Ouagadougou au Burkina-Faso. Ces prouesses rehaussent l’image du Bénin au plan continental en matière de cybersécurité.

