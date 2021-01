03 décrets adoptés en Conseil des ministres

La réunion hebdomadaire des membres de gouvernement s’est tenue ce mercredi 06 janvier 2020. Plusieurs décrets ont été adoptés au cours des travaux.

Le Conseil des ministres a adopté le décret d’application de la loi n°2020-02 du 20 mars 2020 portant code des investissements en République du Bénin. Le gouvernement a également adopté les décrets portant nomination du président et des membres du secrétariat de l’Accord régional de coopération pour l’Afrique sur la recherche, le développement et la formation, dans le domaine de la science et de la technologie nucléaires (AFRA) de l’AIEA ; puis nomination des membres du Conseil d’administration de l’Institut géographique national (IGN).

