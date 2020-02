01 mort, 02 blessés graves

Un agent de la police républicaine a perdu la vie dans l’attaque perpétrée à Kérémou dans la commune de Banikoara, dans la nuit de samedi à dimanche 9 février 2020. Par ailleurs, un policier et un agent de la mairie de Banikoara ont été blessés.

« On a enregistré un seul mort (...) celui qui a été blessé et qui est à Kandi aujourd’hui est hors de danger… Il y a un agent de la mairie de Banikoara qui a été atteint, son état est hors de danger », a confié le préfet du département de l’Alibori Mouhamadou Moussa qui s’est déplacé sur les lieux de l’attaque accompagné du directeur départemental de la Police républicaine et des autorités de la commune de Banikoara.

Selon le préfet, des individus armés non encore identifiés ont perpétré cette attaque à cause de l’installation d’un poste avancé de la police à Kérémou, une localité frontalière entre le Bénin et le Burkina Faso. Cette mesure prise pour assurer la sécurité dans la région permettant aussi de protéger le parc W des braconniers n’a pas été appréciée par les malfrats.

« Nous sommes déjà dans une situation maîtrisée », rassure le préfet du département de l’Alibori.

Il annonce le renforcement des mesures sécuritaires dans la région, la construction de la route Banikoara-Kérémou et d’un commissariat central à Kérémou.

Akpédjé AYOSSO

10 février 2020 par