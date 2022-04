i-Transform Africa lancé pour 1.000.000 de jeunes Béninois

La Fondation FOCUS a lancé officiellement son projet i-Transform Africa destiné à plusieurs pays de la sous-région tels que la Côte d’Ivoire, le Burkina-Faso, le Cameroun et le Bénin en phase pilote. Une conférence de presse a été organisée, lundi 25 avril 2022, avec des journalistes en présentiel dans les locaux de la Fondation à Abidjan et en ligne pour ceux de Cotonou.

La phase pilote du projet sur la transformation axée sur les valeurs, i-Transform Africa, qui ambitionne de former 1.000.000 de jeunes Béninois aux valeurs de leadership au 31 décembre 2023 a été lancée, lundi 25 avril 2022, à travers une conférence de presse en présentiel avec des journalistes dans les locaux de la Fondation FOCUS à Abidjan et en ligne depuis Cotonou. L’ambition de la Fondation FOCUS est que les jeunes viennent se former aux valeurs, selon Raphaël Tchomnou Ngantchop, Coach Professionnel Certifié et président de la Fondation FOCUS. Il a expliqué que le développement économique, social et politique de l’Afrique passera nécessairement par un processus inclusif de Transformation axé sur les Valeurs.

A travers le projet iTransform Africa qui va se déployer au profit du jeune âge, il s’agit de s’attaquer au mal à la racine. iTransform Africa est un programme qui vise à construire une Afrique forte, prospère et durable. Il se déploie à travers des projets-pays dont la finalité est d’infuser à la population jeune des valeurs fondamentales de réussite et de développement. Le projet entend former au moins 20% de la population jeunes aux valeurs de leadership sur 2 ans ; installer et accompagner l’animation permanente des clubs de leadership dans au moins 80% d’établissements d’enseignement secondaire et universitaire et accompagner les pouvoirs publics dans la formulation des priorités de développement des jeunes, ainsi que des plans d’actions associés (Facultatif).

Au Bénin, iTransform Africa, entend soutenir le vaste programme de reconstruction engagé par Son Excellence Patrice Talon, Président de la République du Bénin, grâce à une transformation qui induit : changement de mentalités, déconstruction de paradigmes et mise en place d’une nouvelle échelle de valeurs pour une croissance durable.

Un projet en cinq phases

La première phase du projet est l’enquête nationale sur les valeurs auprès de la population jeune. « C’est une enquête qui est réalisée auprès des jeunes de 16 à 25 ans. (…) Les valeurs qui vont émerger de l’enquête nationale seront retenues pour la formation. Nous allons en sélectionner huit (08) », a indiqué Raphael Tchomnou Ngantchop, Coach Professionnel Certifié et président de la Fondation FOCUS. « Dès ce vendredi (29 avril 2022, Ndlr) nous allons partager sur tous nos canaux le lien de cette enquête-là et nous souhaitons justement qu’il y ait un engagement de grande étendue. On a l’ambition de toucher au moins 100.000 jeunes de 16 à 25 ans dont les réponses sur la sélection de ces valeurs-là vont nous permettre de mettre en place une formation adéquate pour qu’on ait des résultats », a précisé Adjraratou Lawani, coach professionnelle certifiée, responsable de la communication et marketing digital du Projet i-transform Africa Bénin.

Le président de la Fondation explique que tous les outils pédagogiques pour la formation seront développés lors de la deuxième phase. « Pour chaque valeur, nous allons développer des outils de formation à la clé adaptés aux jeunes de 10 à 14 ans, 15 à 18 ans et 19 à 25 ans. Ce sont ces outils qui seront utilisés par les formateurs qui vont être déployés sur le terrain ainsi que les jeunes qui vont dupliquer la formation », a expliqué Raphael Tchomnou Ngantchop.

Tous les supports et outils pédagogiques qui vont être utilisés pendant les sessions de formation seront produits à la troisième phase.

La quatrième phase est le déploiement de la mission de transformation. « La toute première mission de transformation pour le Bénin est prévue du 12 au 20 août 2022. Dans cette mission nous prévoyons de venir au Bénin avec au moins 100 coachs, qui viennent de l’extérieur et sur place au Bénin. Nous comptons recruter au moins une centaine de formateurs-enseignants-coachs qui sont passionnés de la jeunesse. En plus de ça, nous comptons recruter à peu près 120 jeunes dans les différents départements. C’est les jeunes qui sont passionnés de communication, qui veulent partager que nous allons former comme des formateurs d’autres jeunes. Et après la cinquième phase, ça va être l’installation des clubs de leadership dans tous les établissements, dans les universités et pour qu’en début d’année 2023, la deuxième mission de transformation se déploie sur le Bénin parce que l’objectif c’est qu’à fin 2022, nous sommes à 200.000 jeunes et à fin 2023, nous sommes à 1.000.000 de jeunes formés ».

i-transform Africa, qui est un projet innovant et transformationnel a vu le jour au Bénin grâce à l’appui du Ministre Oswald HOMEKY, Ministre des Sports, qui a accepté d’accompagner ce projet jusqu’à son aboutissement.

La phase d’enquête qui sera lancée sur l’étendue du territoire national dès le vendredi 29 avril 2022, se poursuivra jusqu’au 15 mai 2022.

Les cibles âgées entre 16 et 25 ans auront la possibilité de répondre en moins de 10 minutes en cliquant sur un lien qu’ils pourront recevoir soit par sms, soit par whatsApp ou sur leurs comptes Facebook.

Le Bénin est le premier pays pilote de ce projet transformationnel. Ensuite, suivront les autres pays tels que la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Cameroun etc..

Depuis un mois, une vingtaine de coachs et passionnés de la jeunesse sont déjà mobilisés à la réalisation de ce projet.

