Zeynab salue l’initiative du gouvernement

C’est à travers une vidéo postée sur son compte instagram que l’artiste béninoise Zeynab Habib a notifié à ses fans sa mise en quarantaine au retour d’un voyage.

En quarantaine dans un hôtel au Bénin, la star béninoise y passera deux semaines. Elle a salué la décision de mise en quarantaine obligatoire prise par le gouvernement béninois. Une mesure qui permet de mieux contrôler la situation et d’éviter la propagation du Covid-19. ‹‹ C’est pour la sécurité du pays, de tous ses habitants ››, a-t-elle notifié.

Zeynab Habib invite ses fans à respecter scrupuleusement les mesures de sécurité prises par le gouvernement.

Tout comme elle, le chanteur Richard Flash et l’international togolais Emmanuel Edebayor et d’autres personnalités sont mises en quarantaine à Cotonou dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour éviter la propagation du Coronavirus.

A.A.A

25 mars 2020 par