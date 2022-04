Voici les décrets adoptés en Conseil des ministres

Le gouvernement béninois a adopté en Conseil des ministres ce mercredi 06 avril 2022 plusieurs décrets.

Le Conseil a adopté le décret portant création, attributions et composition du comité d’orientation pour le développement de l’élevage et les décrets portant approbation des statuts des structures ci-après : office du baccalauréat et agence nationale de l’Aviation civile de même que la nomination des membres de son Conseil d’administration.

Le gouvernement a aussi adopté les décrets portant transmission à l’Assemblée nationale, pour examen et vote, des projets de loi portant : composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ; statut des magistrats de la Cour suprême ; règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ; loi organique sur la Cour des comptes ; statut des magistrats de la Cour des comptes ; règles de procédure devant la Cour des comptes ; loi organique sur la Cour constitutionnelle ; loi organique sur la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication ; création, composition et organisation du corps des inspecteurs des services judiciaires.

A.Ayosso

