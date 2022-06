Voici les décisions adoptées par le Conseil des ministres de l’UEMOA

Le Conseil des ministres de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) a approuvé plusieurs décisions lors de sa deuxième session ordinaire de l’année le 24 juin 2022, au siège de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) à Dakar.

Selon le communiqué de presse de la session ordinaire, le Conseil des ministres de l’UEMOA a constaté que le « taux de croissance économique de l’Union a retrouvé son niveau d’avant crise en ressortant à 6,1% en 2021 contre 1,8% un an plus tôt.

Le taux d’inflation annuel moyen est ressorti à 3,6% contre 2,1% en 2020. Et ce « en lien notamment avec la hausse des prix des produits alimentaires consécutive à la mauvaise campagne céréalière enregistrés en 2021.

« Le Conseil a également noté que les perspectives pour l’année 2022 restent favorables avec un taux de croissance de 6,0% sous l’hypothèse de la poursuite de la reprise économique mondiale et d’une meilleure maîtrise de la pandémie de la Covid-19 et mesures d’atténuation de l’impact négatif de la crise ukrainienne sur les économies », renseigne le communiqué.

Le Conseil a adopté plusieurs décisions à savoir la recommandation relative aux orientations de politique économique aux Etats membres de l’Union pour l’année 2023 ; la décision portant définition et détermination de l’agrégat recettes fiscales dans les Etats membres de l’UEMOA ; la décision portant définition et détermination du contenu de la masse salariale dans les Etats membres de l’UEMOA ; le Règlement relatif à l’harmonisation de la réglementation pharmaceutique dans les Etats membres de l’UEMOA.

Le Conseil a aussi examiné et adopté la décision portant adoption des lignes directives relatives à la réglementation des dispositifs médicaux dans les Etats membres de l’UEMOA.

Au titre du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés financiers (CREPMF) le Conseil des ministres de l’Union a procédé au renouvellement des mandats et à la nomination des nouveaux membres. Il a également adopté le dispositif révisé des sanctions pécuniaires applicables sur le marché financier régional de l’UMOA.

28 juin 2022 par ,