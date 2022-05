Voici les conditions pour le Hajj 2022

Les fidèles musulmans béninois pourront participer cette année au pèlerinage à la Mecque. Ce mercredi 18 mai 2022, le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Aurélien Agbénonci a fait part des conditions posées par l’Arabie Saoudite aux acteurs impliqués dans l’organisation du Hajj.

Pour la bonne tenue du Hajj 2022, l’Arabie Saoudite a fixé des conditions. Le nombre de candidats au pèlerinage à la Mecque est de 2083 pour le Bénin. Selon le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, les pèlerins doivent être âgés de 65 ans au plus. Il faut aussi disposer d’un passeport biométrique. Le 06 mai 2022, le ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, à travers la Direction de l’émigration et de l’immigration (DEI) a lancé l’enregistrement des candidats au pèlerinage à la Mecque en vue de la délivrance du passeport biométrique ordinaire.

La visite médicale selon le ministre Agbénonci est obligatoire. « Les pèlerins sont tenus de se faire vacciner obligatoirement contre la Covid-19, la méningite, méningocoque, la poliomyélite et la fièvre jaune. Les autorités saoudiennes recommandent le vaccin contre la grippe saisonnière. Chaque pèlerin doit apporter la preuve qu’il a passé le test PCR de la Covid-19 qui date de moins de 72 heures », a expliqué le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération.

Concernant l’hébergement, il a été convenu une limite de 10 pèlerins par tente, et de 4 pèlerins par chambre.

Lors des différents rites, les pèlerins seront répartis par grouper de 45 personnes. Selon le ministre, 27 sociétés sont agréées au Bénin dans le cadre de l’organisation du pèlerinage à la Mecque. Turkish Airlines va assurer le convoyage des pèlerins.

Le pèlerinage est prévu pour juillet 2022. En 2020 et 2021, le pèlerinage à la Mecque en Arabie Saoudite avait été limité en nombre à cause du Covid-19.

A.Ayosso

