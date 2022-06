Voici le statut de chacune des 77 communes

Par Décret N° 2022-320 du 1er juin 2022 portant catégorisation des communes en République du Bénin, le gouvernement a fixé les critères de catégorisation (statut particulier, intermédiaire ou ordinaire) des soixante-dix-sept (77) communes du Bénin. Conformément aux critères fixés, on dénombre 4 communes à statut particulier, 19 à statut intermédiaire et 54 communes à statut ordinaire.

Abomey-Calavi intègre le rang des communes à « statut particulier » à l’image de Cotonou, Porto-Novo et Parakou. Ce qui porte à quatre (04) ces communes qui ont au moins 200.000 habitants et mobilisé sur une période de trois années consécutives, des ressources propres s’élevant à un milliard de francs CFA au minimum.

Dans la catégorie des « communes à statut intermédiaire », c’est-à-dire celles qui sont soit chef-lieu de département ; soit ont une population d’au moins 100.000 habitants et mobilisé de façon consécutive sur les trois ans précédant l’année d’évaluation, des ressources propres s’élevant à 500.000.000 FCFA ; ou joué un rôle prépondérant dans l’histoire du Bénin, on retrouve dix-neuf (19) communes. Il s’agit de : Banikoara, Kandi, Malanville (Alibori) ; Natitingou (Atacora) ; Allada, Ouidah (Atlantique) ; Bembèrèkè, Nikki, Tchaourou (Borgou) ; Dassa-Zoumè, Savalou (Collines) ; Aplahoué (Couffo) ; Djougou (Donga) ; Lokossa (Mono) ; Sèmè-Podji (Ouémé) ; Kétou, Pobè (Plateau) ; et Abomey et Bohicon (Zou).

Quant aux communes à « statut ordinaire » c’est-à-dire les collectivités territoriales ne se situant pas dans la fourchette des deux premiers critères, elles sont au nombre de cinquante-quatre (54).

Au nombre des 54 communes à statut ordinaire, figurent des communes des départements de l’Alibori, Atacora, Atlantique, Borgou, Collines, Couffo, Donga, Mono, Ouémé, Plateau et Zou.

Cette catégorisation sera reprise tous les dix ans après évaluation des communes par rapport aux critères fixés.

M. M.

CLASSEMENT DES COMMUNES SELON LEUR STATUT

1er juillet 2022 par ,