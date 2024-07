Voici le programme du Festival des Masques de Porto-Novo

La ville de Porto-Novo accueille du 2 au 4 août 2024, la première édition du Festival des Masques, un nouveau format du Festival International de Porto-Novo. L’évènement se déroulera sur plusieurs sites emblématiques de Porto-Novo.

Renforcer l’attractivité touristique du Bénin et positionner le pays comme une destination culturelle de premier plan. C’est l’objectif du Festival des Masques de Porto-Novo. Durant trois jours, les masques traditionnels seront valorisés en tant qu’éléments clés du patrimoine immatériel du Bénin.

Le premier rendez-vous majeur, c’est le colloque scientifique du Festival des Masques qui se tiendra dans la matinée des 2, 3 et 4 août à l’Ecole du Patrimoine Africain sur le thème principal « Les traces du Vodun dans les arts et cultures des sociétés post-esclavage ».

Le Festival des Masques de Porto-Novo, c’est aussi l’occasion de vivre des animations captivantes sur trois places emblématiques de la ville : la Place Lokossa, la Place Migan et la Place Abessan à partir de 10 heures. L’évènement sera aussi marqué par la grande possession des masques sacrés et profanes sur la berge lagunaire de Porto-Novo dans l’après-midi du dimanche 4 août 2024.

Des concerts avec des artistes béninois auront lieu les 2, 3 et 4 août sur l’Esplanade de l’Assemblée nationale. Le site va aussi accueillir le village du festival avec des stands dédiés à la gastronomie et à l’artisanat. Contrairement aux Vodun Days, qui intègre la spiritualité dans sa programmation, le Festival des Masques de Porto-Novo explore un éventail plus large de pratiques culturelles et artistiques à travers le Bénin et le monde avec la présence de délégations étrangères.

29 juillet 2024