Voici le Français retrouvé parmi les 8 morts

Un instructeur français travaillant pour African Parks Network (APN) a été retrouvé mort parmi les victimes de l’attaque des terroristes, le 8 février dernier, dans le parc W au nord Bénin .

Jérôme LYDOINE, 50 ans, ex militaire français travaillant pour l’Ong sud africaine de gestion du parc animalier "W" au nord du Bénin, limitrophe de la zone dite des trois frontières Bénin-Burkina-Niger), fait partie des 8 personnes retrouvées mortes après les attaques meurtrières de mardi dernier dans le parc W.

Le bilan des attaques selon le point fait en conseil extraordinaire du gouvernement, ce jeudi, fait état de 8 morts (5 gardes forestiers, 1 agent civil de l’APN, 1 instructeur français et 1 agent des Forces armées béninoises) et de 12 blessés.

Le bilan s’est alourdi à 9 morts suite à l’attaque dont a été victime un agent de l’APN, qui a sauté sur une mine artisanale dans journée de jeudi.

10 février 2022 par