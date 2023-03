Voici en partie l’usage fait des 328 milliards FCFA de l’Eurobond ODD

Le Bénin a réalisé en juillet 2021 une émission d’Eurobond de 500 millions d’euros (328 milliards de FCFA de maturité 14 ans) sur le marché international. Cette émission d’Eurobond ODD a permis de financer plusieurs projets dans le secteur de l’eau.

Dans le but d’accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 2030 des Nations Unies et d’atteindre les objectifs de développement durable (ODD), le Bénin a mobilisé 328 milliards de FCFA. Grâce à cette émission dénommée Eurobond ODD, des projets ont été exécutés dans le secteur de l’eau. D’autres projets sont en cours de réalisation. Ces projets sont financés pour tout ou partie par l’Eurobond ODD du Bénin.

La mise en œuvre de ces projets relevant de la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) et de l’Agence Nationale d’Approvisionnement en Eau Potable en Milieu Rural (ANAEPMR) a contribué à l’amélioration du taux de desserte en eau potable en milieu urbain qui est passé de 57,9% en 2018 à 70,0% en 2021 et de 40,4% en 2018 à 73,3% en 2021 pour le rural.

Au titre des projets, il y a celui destiné à l’amélioration de la desserte en eau potable de la ville d’Abomey-Calavi et ses environs avec comme cible principale une production supplémentaire de 1500 m3/h à l’horizon 2027. Avec un montant total alloué de 16,20 millions d’euros (2020-2021), plusieurs réalisations ont été faites pour le compte de ce projet. A la fin de l’année 2021, le financement a permis la construction de huit (8) nouveaux forages avec un débit de 1500 m3/h, un château d’eau de 500 m3 à Houèto, une station de traitement d’eau ultra -moderne de 45.000 m3/jour à Zinvié et la pose d’une conduite PEHD 315 du château de Houèto en vue de raccorder le réseau d’Abomey-Calavi à celui de Godomey. Au total, 240.000 personnes sont impactées.

Le projet ‘’Renforcement du système d’alimentation en eau potable des villes de Savè, Dassa-Zoumé, Glazoué et environs’’ (2019-2021) a bénéficié d’un financement de 803,23 mille euros. Sa mise en œuvre a permis d’enregistrer une hausse du nombre d’abonnés actifs au réseau. Fin 2021, les abonnés actifs s’élèvent à 5.407 contre 4.409 en 2018 pour les villes de Savè, Dassa-Zoumè et Glazoué. L’objectif en 2023 est de passer à une capacité de production et de traitement d’eau potable de 70 m3/h à 1500 m3/h soit environ 22 fois la capacité de production et de traitement existante. En termes d’extension et de densification, il est attendu un passage du Linéaire total du réseau d’eau de 210 km à 430 km au moins.

La ville de Parakou et ses environs sont aussi pris en compte dans un projet de renforcement du système d’alimentation en eau potable. Le montant alloué à ce projet est de 638, 46 mille euros. Il vise à assurer la desserte en eau d’environ 500.000 personnes de la ville de Parakou et ses environs à l’horizon 2028 à travers l’augmentation des capacités de production et de traitement du système d’AEP ainsi que l’extension et la densification du réseau de distribution.

De 2020 à 2021, des progrès ont été réalisés dans les villes d’Abomey, Bohicon, et ses environs à travers la mise en œuvre d’un projet de renforcement du système d’approvisionnement en eau potable. Dans les villes d’Abomey, Bohicon, Agbangnizoun, Djidja, Za-Kpota, et Zogbodomey, il est noté entre autres 859 km d’extension et de densification du réseau en 2021 contre 321 km en 2018, 2065 m3/h de capacité de production en 2019 contre 415 m3/h en 2017 et une augmentation du nombre d’abonnés actifs au réseau passant de 4174 en 2017 à 23.761 en 2021. Le montant alloué est de 15, 58 millions d’euros

Des projets ont été aussi mis en place afin d’accroître l’accès aux services d’eau potable en milieu rural à travers le développement de systèmes d’eau potable. Il s’agit des projets de construction de 95 Systèmes d’Approvisionnement en Eau Potable multi villages ainsi que 80 nouveaux systèmes dans les zones critiques. 46,35 millions d’euros ont été alloués en 2021 pour la réalisation de ces projets. Des travaux de remise en état de bon fonctionnement et d’extension des Systèmes d’Adduction d’Eau Villageoises (AEV) existants ont démarré en 2022., La desserte en eau portable à 3,5 millions de personnes soit près de 27,8% de la population nationale est assurée grâce à ces investissements. Ces investissements permettront d’assurer la continuité de la desserte en eau potable aux 3,5 millions de personnes desservies, soit près de 27,8% de la population nationale.

Ces dernières années, il a été procédé à l’ouverture de 239 systèmes d’alimentation en eau portable pour impacter 3,6 millions de personnes additionnelles, soit 28,6% de la population d’ici fin 2026.

Des opérateurs spécialisés ont depuis 2022 les charges de production, de transport et de distribution d’eau potable en milieu rural. Ils vont approvisionner les habitants des zones rurales du Bénin (une population estimée à près de 9 millions de personnes) à un prix abordable.

Akpédjé Ayosso

21 mars 2023 par