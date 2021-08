Voici l’identité du présumé assassin du gardien du Ceg4 Lokossa

Le gardien du Ceg4 Lokossa est mort, dimanche 1er août 2021, après avoir reçu des coups de machette à la suite d’une altercation.

Bienvenu Gbenou est le présumé auteur des coups de machette qui ont entrainé la mort du gardien du Collège d’Enseignement Général (Ceg) 4 Lokossa. Il est âgé de 25 et exploitant de carrière résidant au quartier Zongo.

Le gardien Sébastien Gbetounou (43 ans) a succombé à ses blessures suite à son agression.

Tout est parti d’une dispute survenue dimanche 1er août 2021 dans un débit de boissons entre le gardien et le jeune homme de 25 ans. Quelques heures après cette altercation, les deux protagonistes se retrouvent devant le Ceg4 Lokossa, lieu de travail du gardien. La dispute reprend et le gardien aurait brandi un coupe-coupe.

Le corps sans vie du gardien gisant dans une mare de sang a été retrouvé sur les lieux vers 16 heures. Le corps a été transporté à la morgue du CHD aux environs de 19h après les premières constatations.

De sources concordantes, l’auteur de l’assassinat a été interpellé. Le parquet du tribunal de Lokossa a ouvert une enquête.

M. M.

3 août 2021 par