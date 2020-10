Vers la constitution de stocks de vivres en temps de crise

L’atelier de validation du rapport diagnostic sur le stockage national de sécurité alimentaire s’est ouvert mardi 29 septembre 2020 à l’Infosec de Cotonou. Les assises permettront de valider les stratégies de constitution des stocks en période de crise alimentaire. Les participants sont des acteurs nationaux et régionaux intervenant sur les questions de gestion des crises alimentaires. Les conclusions des travaux seront transmises à l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (Araa).

Selon Évariste Gounou, Responsable de la Cellule technique de Suivi et d’Appui à la Gestion de la Sécurité alimentaire (CT/SAGSA) au Ministère de l’Agriculture de l’élevage et de la pêche, un manuel de procédures est élaboré à l’issue du processus. Il n’a pas manqué d’inviter les participants à mettre les bouchées doubles pour l’aboutissement du processus. Pour Faridath Aboudou, Consultant international et représentant le Cabinet Agroconsulting Europe S.A. (AESA), chaque pays va s’inspirer des stratégies retenues et l’adapter à son contexte.

M.M

30 septembre 2020 par