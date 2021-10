Une stratégie de communication en élaboration pour la police

La Direction générale de la police républicaine (DGPR) veut se doter d’une stratégie de communication. Un atelier d’élaboration du document a été organisé à cet effet du 11 au 13 octobre 2021 au Chant d’oiseau à Cotonou avec l’appui du Royaume du Belgique à travers Enabel.

Au cours des travaux de l’atelier, l’accent a été mis sur les finalités de la communication de la DGPR, les acteurs de la communication au sein du DGPR, les attentes du public, les messages des acteurs de la communication, le code de communication pour toucher les cibles, les canaux de communication et les actions à mener pour atteindre les finalités de la communication.

L’atelier a rassemblé des responsables de divers secteurs de la police républicaine et des représentants des médias et de la société civile.

Il a été animé par le Commissaire-Divisionnaire Renato Guion, expert en communication à la Direction de la communication de la police belge.

A la clôture de l’atelier, le Manager PAOP, Christophe Aspeel, après avoir félicité les participants pour le travail abattu, a souligné que ce qui reste maintenant, ’’c’est d’accoucher cette stratégie sur papier et la décliner en activités et en actions’’. Il a ajouté que Enabel s’engage à appuyer la Direction générale de la Police républicaine dans la mise en œuvre de cette stratégie de communication.

