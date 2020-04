Le gouvernement béninois a mis à la disposition des populations, des masques de protection au prix subventionné de 200 FCFA. Face à la vente des masques à un prix supérieur dans certaines pharmacies, le ministère de l’économie et des finances prévoit une rencontre avec les pharmaciens ce vendredi 10 avril 2020.

Selon une lettre circulaire en date du mardi 31 mars 2020 de l’Agence Béninoise de Régulation Pharmaceutique, les officines de pharmacie disposant déjà de masques chirurgicaux en stock doivent les convoyer à la Centrale d’Achat des médicaments essentiels et consommables médicaux (CAME) et s’approvisionner à nouveau.

Les officines de pharmacie situées au sein du cordon sanitaire sont censées céder les masques de la CAME au prix de 200 FCFA.

