Une quarantaine de pays dont le Bénin soutient l’initiative d’autonomie

Une conférence ministérielle de Soutien à l’Initiative ‎d’Autonomie sous la Souveraineté du Maroc s’est tenue virtuellement le vendredi 15 janvier 2021 à l’invitation ‎du Royaume du Maroc et des Etats-Unis d’Amérique.‎ 40 pays ont pris part à la conférence.

Selon les conclusions issus des travaux de la conférence, les participants ont exprimé un soutien fort à ‎l’Initiative marocaine d’autonomie comme seule base pour une solution juste et durable au ‎conflit régional du Sahara. Les participants ont aussi salué les projets de développement lancés dans la région, notamment dans le cadre du "Nouveau Modèle de Développement des Provinces du Sud".

Ils se sont engagés à continuer à plaider en faveur d’une solution se basant uniquement sur l’Initiative marocaine d’Autonomie pour la résolution du conflit du Sahara Occidental.

40 pays ont pris part à la Conférence, dont 27 étaient représentés à un niveau ministériel. Outre le Maroc, les pays qui ont pris part à cette conférence sont : le Bénin, la ‎Zambie, le Gabon, la Guinée, les Comores, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée Équatoriale, ‎le Malawi, le Togo, le Liberia, Sao Tomé-et-Principe, le Bahreïn, les Émirats arabes ‎unis, Sainte-Lucie, Antigua-et-Barbuda, Haïti, le Guatemala et la République Dominicaine.

Les autres pays sont la Barbade, la Jamaïque, les Maldives, le Salvador, le Sénégal, le Qatar, l’Arabie saoudite, la ‎Côte d’ivoire, Djibouti, Eswatini, la République démocratique du Congo, la Jordanie, Oman, ‎la France, l’Égypte, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Les Tonga, le Koweït, le Yémen et le ‎Burkina Faso.

Akpédjé Ayosso

18 janvier 2021 par