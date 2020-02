Une plateforme en ligne dédiée pour la création des entreprises

Plus besoin pour les opérateurs économiques de se déplacer au siège de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) pour créer leurs entreprises. Ils disposent désormais d’une plateforme qui leur permet d’effectuer toutes les formalités liées à la création d’entreprise en ligne.

Le lancement de la plateformea eu lieu lundi dernier lors d’un point de presse animé par Laurent GANGBES, directeur général de l’APIEx en présence des ministres Aurélie Adam Soulé ZOUMAROU de l’économie numérique et de la digitalisation, et Modeste KEREKOU des petites et moyennes entreprises.

Le lancement de cette plateforme entre dans le cadre de la politique du gouvernement de rapprocher les services de l’administration des usagers, et en particulier des acteurs du secteur privé. Avec pour objectif l’amélioration du climat des affaires, il sera plus aisé et plus rapide via la plateforme, de créer son activité au Bénin et d’effectuer des modifications de registres du commerce.

Après l’inscription en ligne, l’usager dispose d’un QR (code généré par la plateforme) qui lui permet d’obtenir et d’imprimer lorsqu’il le souhaite tous les documents et actes liés à sa structure. Il s’agit entre autres de l’extrait du Registre de Commerce (RCCM) ; de l’attestation d’immatriculation de l’entreprise à l’Identifiant Fiscal Unique (IFU) ; de l’Annonce légale ; de la déclaration d’établissement de l’entreprise à la Direction Générale du Travail (DGT), et de la carte d’importateur ou carte professionnelle avec une durée de validité de deux (02) ans.

Pour la mise en service de cette plateforme, l’APIEx a bénéficié de l’appui financier du Royaume des Pays-Bas et de l’assistance technique de la Conférence des Nations-Unies pour le Développement du Commerce (CNUCED), et de la société Open-Si à travers l’agrégateur de paiement ‘’KKiapay’’, qui assure le paiement mobile sur la plateforme.

Le site pour toutes les formalités liées à la création des entreprises est accessible par l’adresse www.monentreprise.bj

F. Aubin AHEHEHINNOU

19 février 2020 par