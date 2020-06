Des tractations pour une modification du code électoral

Le nouveau code électoral voté en novembre 2019 pourrait être révisé au cours de la séance plénière de l’Assemblée nationale, qui s’ouvre ce mardi 2 mai 2020. Cet amendement de la loi électorale permettra de trouver une solution aux blocages de l’élection des maires dans plusieurs communes.

Selon diverses sources, la modification du code électoral s’impose en raison des difficultés notées depuis quelques jours dans l’élection des maires et de leurs adjoints.

L’article 189 du code électoral stipule que le parti ayant obtenu la majorité absolue présente les candidats aux postes de maire et ses adjoints. Le processus d’élection des maires débutée le jeudi 28 mai dernier a échoué dans plusieurs communes faute de consensus.

La modification du code électoral permettra de prendre de nouvelles dispositions pour l’élection des maires, ses adjoints et les chefs d’arrondissement.

La séance plénière qui s’ouvre ce mardi au parlement sera principalement consacré à l’examen du projet de loi de règlement définitif du budget de l’État, gestion 2017.

