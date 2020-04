Dans le but de maintenir en bon état les stocks de vivres disponibles avant la reprise des classes le lundi 11 mai prochain, il est prévu à l’intention des directeurs des écoles bénéficiaires du Programme National d’Alimentation Scolaire Intégré (PNSAI) une mission d’appui-conseils sous la supervision du Programme Alimentaire Mondial (PAM) et de ses partenaires (ONG).

Selon la correspondance du ministre des enseignements maternel et primaire Salimane Karimou en date du 17 avril, adressée aux directeurs départementaux, l’opération se déroulera du mercredi 22 avril au vendredi 08 mai 2020 dans les écoles ciblées.

La mission d’appui-conseils aura lieu uniquement dans les matinées du lundi, du mercredi et du vendredi de chaque semaine de 9 heures à 11 heures.

Les directeurs départementaux sont chargés d’instruire les Chefs des Régions Pédagogiques, les Conseillers Pédagogiques de Zones et les directeurs d’écoles concernés à se rendre disponibles en vue d’assurer une parfaite réussite de l’opération. Durant la période indiquée, ils doivent ouvrir et aérer les magasins, vérifier l’état des stocks, faire nettoyer les magasins, faire vanner et sécher les produits en cas de constat d’infestation.

« Les équipes de supervision du PAM et de ses partenaires (ONG) apporteront un appui à cette opération », précise le ministre des enseignements maternel et primaire.

Les séances d’appui-conseils réuniront les directeurs d’écoles, les magasiniers, les présidents des comités de Gestion et un membre désigné des Bureaux des Associations des Parents d’Elèves des Ecoles dotées de Cantines.

A.A.A

21 avril 2020 par ,