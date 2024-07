Une jeune femme retrouvée morte par pendaison

A Agon, une localité de l’arrondissement de Damè, dans la commune de Toffo, une jeune femme s’est donné la mort par pendaison le samedi 27 juillet 2024. Un différend non résolu avec son conjoint serait la cause.

Une jeune femme, la vingtaine révolue, selon nos sources, s’est suicidée, samedi 27 juillet 2024, à Agon, un village de l’arrondissement de Damè, dans la commune de Toffo. Un problème de foyer non résolu avec son conjoint, un jeune étudiant et footballeur, l’aurait conduit à commettre l’irréparable.

Selon les informations, le jeune homme a commencé par se faire rare dans le domicile conjugal, abandonnant également les repas que sa conjointe lui servait. Un changement de comportement que la jeune femme n’aurait pas supporté.

C’est à son retour, samedi 27 juillet 2024, après une semaine d’absence, qu’il a fait la découverte macabre du corps pendant de sa conjointe dans la cuisine.

Selon le chef d’arrondissement de Damè, Antoine Lohou Assogba, rapporté par Radio Sedohoun, la cause réelle du suicide de la jeune dame, reste à déterminer. Après le mariage, les deux conjoints n’ont pas encore procréé. Et le problème de procréation selon certains témoins, serait la cause du différend dans le couple.

La police s’est dépêchée sur les lieux pour le constat.

F. A. A.

