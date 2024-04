Une jeune femme retrouvée morte près d’un cimetière

A Djougou, ville située dans le département de la Donga, le corps sans vie d’une femme a été découvert lundi 08 avril 2024, non loin du cimetière.

Découverte macabre à Djougou. Une jeune dame, la trentaine environ, a été retrouvée morte lundi 08 avril 2024. Le corps sans vie a été découvert non loin du cimetière. Nu selon les témoins de la découverte, le corps de la jeune dame a été recouvert d’un pagne par un bouvier qui conduisait son troupeau de bœufs en pâturage.

Les constats fait après la découverte laisse croire à un assassinat. La victime aurait été tuée par des malfrats qui ont trainé son corps sur une bonne distance avant de l’abandonner non loin du cimetière. Le corps découvert portait des blessures au niveau du sein gauche, le ventre et sur une cuisse.

Une enquête est ouverte pour identifier les auteurs du crime.

