Une fillette tuée dans un accident

Un accident est survenu, mercredi 29 décembre 2021, sur la RNIE3 non loin de la Clcam de Djougou.

L’accident de ce mercredi a mis aux prises deux gros porteurs tous immatriculés au Bénin. Le camion chargé de coton-graines a percuté l’arrière d’un autre non loin de la Clcam de Djougou.

Le premier camion finit sa course dans un ravin. Quant au deuxième, il a entraîné une moto de marque garée dans un centre de lavage avant de cogner un poteau électrique. Le véhicule s’est renversé sur une fillette de 8 ans, qui a rendu l’âme sur-le-champ.

M. M.

30 décembre 2021 par