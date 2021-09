Une dizaine de personnes arrêtées

Une dizaine de personnes sont gardées à vue à la Brigade économique et financière pour trafic de carnets de vaccination. Elles seront présentées au procureur dans les prochains jours.

La police poursuit les arrestations des présumés trafiquants de carnets de vaccination anti-Covid au Bénin. Selon les informations, de nouvelles personnes ont été interpellées. Plus d’une dizaine de présumés auteurs de trafic de faux carnets de vaccination dont des infirmiers et sages-femmes sont gardées à vue à la brigade économique et financière.

Ils sont accusés d’avoir délivré des carnets de vaccination contre paiement de somme d’argent variant entre 5.000 et 25.000 FCFA. Les personnes interpellées seront présentées au procureur dans les prochains jours. Les bénéficiaires de ces prestations sont également recherchés par la police.

A.A.A

21 septembre 2021 par