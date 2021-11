Une campagne de vaccination dans les écoles d’Abomey-Calavi

Une campagne de vaccination contre la Covid-19 sera bientôt lancée dans les établissements de la commune d’Abomey-Calavi.

Par une note en date du 10 novembre 2021, le médecin-chef du centre de santé de la commune d’Abomey-Calavi informe les directeurs et directrices des collèges et des écoles privées et publiques de la commune de l’organisation d’une campagne de vaccination contre la Covid-19. Le médecin-chef Virginie Houssou Adjanohou demande aux directeurs des établissements d’autoriser les agents des formations sanitaires publiques à faire vacciner les élèves sous leurs ordres contre la Covid-19.

