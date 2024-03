Une attaque de groupes armés repoussée à Kandi

Des individus armés non identifiés ont attaqué au petit matin de ce jeudi 21 mars 2024, le commissariat de Angaradébou, dans la commune de Kandi dans le département du Borgou. Des tirs nourris ont été entendus. On annonce des décès dans le rang des groupes armés, et des dégâts matériels dans le commissariat.

Les groupes armés ont attaqué le commissariat de Angaradébou ce jeudi 21 mars 2024. Nos sources renseignent qu’ils y ont mis feu, et détruit des bâtiments et motos arraisonnées dans le cadre de la répression au code de la route. Les positions de l’armée dans la zone ont aussitôt riposté. Plusieurs assaillants ont été neutralisés. Du côté des éléments des forces de défense et de sécurité, on dénombre un blessé.

