Une Béninoise remporte le Grand Prix à Abidjan

La Béninoise Dorcas Ganmagba a décroché trois prix dont le Grand Prix Kodjo EBOUCLE lors du festival clap ivoire, édition 2024. La cérémonie a eu lieu, vendredi 29 novembre à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Le Bénin a participé brillamment à l’édition 2024 du Festival international de courts métrages Clap ivoire Onac-ci. Le Bénin a été représenté par « MON VÉLO » de Francky Tohouegnon - Catégorie Fiction et « LES CHAÎNES DU DEUIL » de Dorcas GANMAGBA - Catégorie documentaire. Ces films ont été sélectionnés suite à l’appel lancé par l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC).

À l’issue de cette compétition, Dorcas Ganmagba a remporté le Grand Prix Kodjo EBOUCLE. Elle a décroché aussi deux autres prix à savoir le Prix du meilleur son et le Prix du meilleur film documentaire.

Le Festival Clap-Ivoire est une compétition de courts métrages réservée aux jeunes des pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Il se déroule tous les ans à Abidjan et demeure la plus grande manifestation cinématographique du pays.

Akpédjé Ayosso

1er décembre 2024 par ,