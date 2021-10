Un vol charter ramène 110 Maliens du Tchad

110 Maliens bloqués au Tchad sont rentrés chez eux sains et saufs en début du mois d’octobre 2021 dans le cadre du programme d’aide au retour volontaire de l’OIM. Parmi les rapatriés se trouvent des Tchadiens qui vivaient au Tchad depuis plusieurs années et dont les conditions de vie se sont détériorées en raison de la pandémie de COVID-19.

Le vol charter de cette semaine porte à plus de 700 le nombre de migrants ayant bénéficié de l’assistance AVR de l’OIM au Tchad en 2021.

Reliant l’Afrique de l’Ouest et de l’Est et l’Afrique subsaharienne au Maghreb, le Tchad est un important centre migratoire. Il s’agit d’un pays de transit particulièrement attractif pour les migrants souhaitant rejoindre l’Europe par des voies irrégulières, notamment en traversant la frontière poreuse entre le Tchad et la Libye. Au cours de ces périples dangereux, les migrants s’exposent à des risques d’abus et d’exploitation, et peuvent se retrouver bloqués dans le pays.

En 2019, la matrice de suivi des déplacements (DTM) de l’OIM a enregistré plus de 200 000 voyageurs dans 5 points de surveillance des flux à travers le pays. « En 2015, j’ai emporté toutes mes économies pour partir avec des amis en Europe via la Libye. Du Mali, je me suis rendu au Bénin, au Nigeria et au Cameroun avant pour finalement atteindre le Tchad », explique Coulibaly Salif, 33 ans. « J’ai vécu la détention abusive, la déportation et la maladie même, etc. J’ai tout perdu, y compris un temps précieux », ajoute-t-il.

Le vol charter a été rendu possible grâce à l’Initiative conjointe UE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants. Mise en œuvre au Tchad depuis 2017, l’Initiative conjointe vise à renforcer la gestion des migrations en Afrique de l’Ouest et du Centre en fournissant une assistance directe et immédiate aux migrations vulnérables, en renforçant les capacités des responsables gouvernementaux en matière de gestion des migrations et en sensibilisant à une migration sûre les communautés sujettes à la migration. 783 migrants de plus de 10 pays africains sont rentrés sains et saufs du Tchad avec le soutien de l’Initiative conjointe UE-OIM. 451 Tchadiens bloqués à l’étranger ont également bénéficié d’une aide au retour volontaire ainsi que d’un soutien à la réintégration.

« Les activités de protection et d’assistance aux migrants de l’OIM, y compris le retour volontaire assisté, garantissent que les migrants bloqués et vulnérables ont accès à des moyens sûrs et dignes de rentrer chez eux, s’ils le souhaitent, et de retrouver leur famille », a déclaré Jean-Claude Bashirahishize, chef de projet. pour l’assistance et la protection des migrants avec l’OIM Tchad. Le vol charter a été coordonné avec les autorités tchadiennes et l’ambassade du Mali au Tchad.

« Nous félicitons vivement l’OIM et ses partenaires pour leur travail percutant qui complète les efforts du gouvernement malien pour protéger ses citoyens à l’étranger », a déclaré M. Togola Oumar, premier conseiller de l’ambassade du Mali au Tchad.

Source : OIM

