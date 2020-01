Un test à l’intention des candidats présélectionnés

Dans le cadre de constitution d’une base de données de Fichier national d’admission et de nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques, un test psychotechnique suivi d’entretien sera organisé à l’intention des candidats présélectionnés. C’est l’une des décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 15 janvier 2020.

Le test organisé du 23 octobre au 26 novembre 2019 a permis de retenir 275 candidats sur 536 dossiers physiques reçus en soutien aux 894 inscriptions en ligne.

Après le traitement des dossiers par le Comité technique du Fichier national, 111 candidatures ont été présélectionnées au poste de Directeur de l’Administration et des Finances, 66 au poste de Spécialiste des Marchés publics, 65 au poste de Spécialiste en Gestion des Projets et 33 à celui de Directeur des Systèmes d’Information.

Les candidats présélectionnés, pourront prendre part au test psychotechnique et aux entretiens. Ceux qui seront déclarés admis seront soumis par la suite, à une enquête de moralité.

La constitution du Fichier national d’admission et de nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques s’inscrit dans la vision du gouvernement à assurer de façon progressive, la dépolitisation de l’Administration publique, pour une meilleure gouvernance et une gestion rationnelle des ressources de l’Etat.

F. A. A.

15 janvier 2020 par