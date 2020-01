Un sous-projet du projet Access communautaire validé

Le conseil communal de Natitingou s’est réuni en session extraordinaire ce mardi 14 janvier 2020. Au terme de ladite session, le sous-projet retenu par les communautés des villages de Kouwanwanrgou et Bocoro dans le cadre du projet Access a été validé.

Pour le maire Eric Pontikamouau, « Ces projets sont l’expression réelles des besoins des communautés bénéficiaires et entrent dans le cadre de notre Plan de développement communal troisième génération ».

Ce projet concerne la construction d’ouvrages d’évacuation (dalot et radiers) au niveau des points critiques de la piste Tagayè-Kouwanwanrgou pour le compte de la communauté de Kouwanwanrgou et la construction d’un ouvrage de franchissement sur la rivière Yarpao entre Diyantri et Bocoro centre pour le compte de la communauté de Bocoro.

Les conseillers n’ont pas hésité avant de donner leur accord.

La réalisation de ces ouvrages permettra de soulager les peines des populations.

G. A.

